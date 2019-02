Mot norsk bikkjeslagsmål i Lahti

sport

Lørdag kan enkelte sprintnavn bli klare i VM-troppen, men de endelige lagene blir ikke offentliggjort. Fredagens NM-vinner i kvinneklassen, Lotta Udnes Weng, er nok klar, men det ikke er like sikkert at herrevinner Finn Hågen Krogh får delta for Norge i VM.

– Nei. Vi må nok bruke helgen i Lahti også for sprinterne, men det er betryggende det vi ser av Finn her i dag, sa landslagssjef Vidar Løfshus.

Han opplyste at Norge har en kvote på åtte menn i Lahti, inkludert forhåndskvalifiserte Johannes Høsflot Klæbo og Mathis Stenshagen.

Norge kan sende sju kvinner, inkludert forhåndskvalifiserte Anne Kjersti Kalvå.

Tett kamp

I kvinneklasen er det ventet at Maiken Caspersen Falla, Kristine Stavås Skistad og tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng får gå VM-sprinten.

– Finaleheatet på sprint var som ventet. Det var Mari Eide som kanskje manglet. Vi får gjøre noen vurderinger utover uka. Hun er med i kampen, men du har også Ane Appelkvist Stenseth som melder seg ordentlig på. Hun er ung, og det er slike vi må satse på, sa landslagssjef Løfshus og fortsatte:

– Stenseth har tatt sjumilssteg i år. Hun er absolutt med i kampen om en plass på VM-laget.

Ikke ute

Nevnte Klæbo, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar virker klare for VM-sprinten. Krogh meldte seg ordentlig på etter fredagens NM-seier.

Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Erik Valnes og Sondre Turvoll Fossli lykkes ikke fredag, men er ikke ute av kampen om en VM-billett.

– Nei. Dette blir en kamp i Lahti, sa Løfshus.

Den norske VM-troppen, med unntak av en samlet sprinttropp, blir gjort kjent klokken 17 lørdag ettermiddag. Det skjer i etterkant av mennenes skiathlon på Grova skistadion.