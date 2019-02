1000 knuste hjerter

sport

Alta - Bodø 2 27-29:

Noe offisielt publikumstall ble ikke opplyst ettersom det var gratis inngang på fredagens 2.-divisjonskamp i Altahallen. Men Alex Bjørkmann i Alta IFs håndballgruppa mente at det var over 1000 tilskuere på plass i Altahallen, noe som slett ikke virker usannsynlig. Aulaen var nemlig fylt til randen da dommerne blåste i gang oppgjøret.

Dessverre måtte hjemmepublikummet forlate hallen med knuste hjerter. Det var lenge et flott og kjærlig forhold mellom de to partene, men Alta IF-spillerne sviktet i andre omgang og måtte forlate banen uten publikums hengivenhet intakt. 12-12 til pause ble til 27-29, og det var en svært skuffet gjeng som forlot parketten. Hovedtrener Rune Skaufel var alt annet enn fornøyd.

– Jeg er utrolig skuffet. Vi spilte oss til masse store sjanser, men bommet altfor mye. Vi hadde sjanser nok til å vinne med ti mål. I stedet tapte vi, og det er klart at jeg og guttene er særdeles misfornøyd med det. Spesielt med tanke på den fantastisk rammen rundt kampen. Vi er veldig takknemlige for at det kom så mange, og det er bare å beklage at vi skuffet de fremmøtte på denne måten, sier Skaufel til A-sporten.

Han mener bestemt at de svake prestasjonene i avslutningsfasen ikke oppsto fordi Altahallen var fullstappet av folk.

– Nei, det hadde ingenting med det å gjøre. Vi var bare ikke fokuserte nok i avslutningsøyeblikkene. De hadde en god målvakt, men det var ikke det største problemet. Vi må selv ta skylden for at det ble tap i denne matchen, fastslår Alta IF-bossen.

– Hva sier du til spillerne etter en slik match?

– Det er bare én ting å si, nemlig at de må trene mer. Guttene vet selv hva som gikk galt, så de trenger ingen hårføner fra meg eller Kai Erik Bull. Jeg vet at det nå sitter 15 spillere i garderoben som er svært nedfor. Vi kunne ikke bedt om bedre rammer. Da er det ekstra kjedelig å tape, avslutter han.

Stian Parken og Andreas Bjørkmann var Alta IFs mestscorende spillere med fem mål hver.