Dag Andreas Balto fortsetter i Alta IF

Lysluggen fra Karasjok fortsetter i Alta IF, opplyser klubben.

– Dag Andreas Balto er enig om kontraktsforlengelse med Alta IF. En viktig kontinuitets-og kulturbærer som leverte en meget god sesong i 2018, før han dessverre ble satt tilbake på grunn av skade. I løpet av vinteren har han vært gjennom operasjon og gledelig er det at han nå både nærmer seg skadefri, og samtidig har bestemt seg for å fortsette i klubben. Nå gjenstår det et par uker med tilvenning til tøffere trening, også håper vi at vi får se han tilbake i kamp i løpet av mars måned, skriver klubben på deres nettside.