Tverrelvdalen IL med storeslem i Båtsfjord

sport

Denne helga arrangerer Båtsfjord Skiklubb finnmarksmesterskapet på ski. På mesterskapets første dag klinket Tverrelvdalen ILs skiløpere til med tre FM-gull og en andreplass. Jarl Erik Aas ble best av alle i senior-klassen. I G-17 klassen ble det dobbel lykke for "Dalingene". Kristoffer Opgård Hågensen ble kretsmester, med klubbkamerat Tom Vegard Andersen på andreplass. Heller ikke i veteran klassen kunne man se bort i fra TILs Stig Aksel Opgård som gikk først inn til mål av alle i sin klasse.

Ole Andersen i TILs skigruppe er strålende fornøyd med dagens medaljefangst.

– Vi har truffet godt med formen. Kristoffer, som vant G-17 klassen er i kanonform om dagen. Forrige helg vant han begge sine løp i TIL-rennet. I Drammen for to uker siden hadde han en kjempe helg i Norgescupen. Jarl Eirik og Stig Aksel er gode habile skiløpere som leverer bra i dag. Tom Vegard leverer også et fantastisk bra skirenn, med tanke på at han enda er i opptrening etter at han knekte begge hendene i høst, sier han.

Mange av Alta IF-løpere gikk også gode skirenn i Båtsfjord. Roger Finjord i Alta IFs skigruppe skryter av arrangørene.

– Vi er veldig fornøyd med arrangørerne, Båtsfjord SK. Dette er et strålende FM. Vi føler vi er med på noe som er gjort ordentlig godt. Vi er godt fornøyd med resultatene til våre skiløpere, mange har prestert årsbeste, sier en fornøyd Finjord.

A-sporten kommer tilbake med fullstendige resultatlister fra FM i Båtsfjord i onsdagens papir- og E-avis.