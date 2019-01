sport

TSI - BUL 29-29

BULs håndball damer har levert en sterk sesong i 3. divisjon avd. 2. Med ett tap og åtte seire etter ni kamper for Vebjørn Slettlis oppryksjagende BUL-lag, er det kun TSI som har prestert bedre med ni av ni seiere. Lørdag formiddag var det endelig klart for sesongens første oppgjør mellom de to topplagene.

Solid førsteomgang

BUL startet matchen godt og gikk inn til pause med en solid 18-14 ledelse. Midtveis ut i andre omgang utlignet TSI til 21-21 fra syv-metersmerket. BUL hadde da beholdt ledelsen fra de gikk opp i 1-0. tre minutter senere tok TSI ledelsen for første gang i matchen med 22-21.

Lagene fulgte hverandre tett helt til siste sekund. Ulrikke Rye Josefsen skøt BUL-damene opp i 29-28 ledelse med ett minutt igjen å spille. TSI svarte momentant til 29-29. Med 20 sekunder av kampen var det TSI som angrep mot Bossekops mål, de maktet ikke å score. Dermed ble det poengdeling i toppoppgjøret i Krafthallen. Det betyr at TSI fortsatt leder

Beintøff bortekamp

BUL-trener Vebjørn Slettli er kjempe fornøyd med innstasen spillerne hans viser mot TSI.

– Dette er en beintøff bortekamp. Det er ikke lett og komme hit å spille mot divisjonens beste lag. Vi starter førtse omgang veldig bra. Dette er et resultat vi hadde tatt på forhånd. Jeg er Veldig stolt over jentenes innsats.

Hanna Pollen Johansen var BULs mestscorende spiller i toppoppgjøret mot TSI. Hun noterte seg for åtte fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Ulrikke Rye Josefsen (5), Sunniva Hove (4), Ane Kåberg (4), Maja Romsdal (2), Tonje Tauselv (2) og Emma Lyrek (1).