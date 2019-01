Anna Odine sjette best i Romania

sport

Anna Odine Strøm, som var på pallen i et verdenscuprenn for første gang i Zao, fulgte opp forrige helgs gode prestasjon med et hopp på 91 meter i første omgang. Hun fikk 114,5 poeng og lå på en fjerdeplass før finaleomgangen. Strøm var imidlertid ikke like heldig med sitt siste hopp og landet på 89,95 meter. Strøm endte til slutt på en solid 6.-plass.

Strøms lagvennine Maren Lundby vartet opp med et hopp på 94 meter i første omgang og ledet klart med sine 122,9 poeng, fire poeng foran østerrikske Chiara Hölzl og 6,3 poeng foran tyske Katharina Althaus.

I finaleomgangen hoppet Lundby ytterligere en meter lenger og seiret med 247,8 poeng, 9,1 poeng foran Hözl og 9,2 poeng foran japanske Sara Takanashi.

24-åringen fulgte dermed opp forrige lørdags verdenscupseier i Zao og viser stigende form foran VM i Seefeld. Lørdagens seier i Rasnov var Lundbys 16. verdenscupseier i karrier