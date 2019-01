sport

Alta IFs legendariske goalgetter valgte å legge skoene på hylla etter fjorårssesongen. Etter mange år som en av Nord-Norges mestscorende spillere ønsket Vegard Braaten å fokusere på andre ting, og han takket derfor nei til klubbens kontraktsforslag. Men å sitte stille var aldri et alternativ for 31-åringen, som blant annet har vurdert å stille til start i Offroad Finnmark til sommeren.

Fredag ble det klart at Braaten også skal spille fotball i 2019. Laget spissen fra Nordreisa har takket ja til befinner seg ganske mye lenger ned i divisjonssystemet enn klubbene han har banket inn mål for gjennom en lang og innholdsrik karriere.

– Dette er århundrets scoop. Mens Alta IF henter opp gutter som spilte for klubbens tredjelag i 5. divisjon forrige sesong, henter vi tidenes toppscorer i gult og blått, i hvert fall på allnorsk nivå. Vegard Braaten, velkommen til BUL Retro, sier en strålende fornøyd Martin Overvik til A-sporten.

For de som ikke kjenner til BUL Retro, så er dette laget som feide all motstand til side og vant 5.-divisjonsavdelingen i Vest-Finnmark forrige sesong. Laget besto, og består fremdeles, av gamle lokale fotballstjerner som fortsatt har helsa sånn noenlunde i behold. Legender som nevnte Martin Overvik, Jan Egil Brekke, Frode Johansen, Alf Harald Johansen, Sven Hugo Vian og brødrene Tor Even, Rune og Ole-Christian Stamnes viste i fjor at de fortsatt har mye fotball i seg. I år vil motstandernes forsvarsspillere få nok en kjempeutfordring å forholde seg til.

– Man kan vel trygt si at Vegard er overkvalifisert for denne divisjonen. Han kunne helt sikkert spilt både 2.- og 1.-divisjonsfotball i 2019 hvis han hadde hatt motivasjon til det. Men vi er selvfølgelig glade for at han har valgt å trappe ned og komme til oss. Vegard har ikke mer å bevise på en fotballbane. Men når det er sagt kan jeg ikke garantere han en plass i førsteelleveren. Han må vise at han holder mål. Runar Opdahl har vært god på trening den siste tida, så Vegard har en jobb å gjøre i vinter, sier en smilende Overvik.

Vegard Braaten var ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer fredag ettermiddag.