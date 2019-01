Gunn-Rita skal sykle Offroad Finnmark

sport

– Det er med stor entusiasme vi kan informere om at tidenes norske terrengsyklist, Gunn-Rita Dahle Flesjå, skal delta på Offroad Finnmark til sommeren. Gunn-Rita skal sykle SmartDok OF300 sammen med sin ektemann/trener Kenneth Flesjå. Ett olympisk gull, ni VM-gull, åtte EM-gull og vinner av verdenscupen sammenlagt fire ganger, sier sitt om hvilken syklist vi har med å gjøre, melder Anders Abrahamsen som er daglig leder i Offroad Finnmark.

Han opplyser at Dahle Flesjå gjennom sin 23 år lange karriere har vært en viktig ambassadør for terrengsyklingen i Norge.

Hun la i vinter opp som profesjonell utøver, men skal fortsett jobben med å fremme sporten og blir å delta på mange ritt verden over. Hun ser frem til å oppleve Finnmark.

– Gleder oss stort. Elsker nye utfordringer og spesielt nye eventyr på sykkelen. Har vært alt for lite nordover i vårt vakre land så det vil garantert bli et eventyr som rommer masse. Det blir en knalltøff utfordring på mange måter men det gjør det jo ekstra spennende, melder den meritterte syklisten.

– En milepæl

Abrahamsen mener dette er en milepæl for Offroad Finnmark:

– Vi gleder oss stort til å få dem på besøk til oss. Gunn-Rita er en pioner innenfor terrengsykling og vi har lenge drømt om å få henne på besøk. Vi håper absolutt at dette kan være med på å gi oss en boost både nasjonalt og internasjonalt. Så blir det utrolig spennende å se hvem som kan gi de konkurranse i mix klassen. Artig at hun også skal delta på Skaidi Xtreme. At vi får en sånn profil på besøk til Finnmark to ganger på kort tid, kan gjøre at vi får en oppsving i interessen blant barn og unge lokalt, sier han.