Forsvarsduo fra Bodø håper på kontrakt med Alta IF

På Alta IFs treninger den siste tiden har to unge og håpefulle Bodø-gutter fått vist seg frem for klubbledelsen.

Den ene er venstreback Lasse Haldorsen, som i fjorårssesongen spilte fast i 3. divisjon for Junkeren IK. Han er forøvrig sønn av tidligere Glimt-legende Ola Haldorsen som var kaptein for klubben i en årrekke og var med å vinne cupen i 1993.

Den andre er midtstopper Andreas van der Spa. Han trente i fjor med både A- og B-laget til Bodø/Glimt, men fikk kun kamper for andrelaget. Begge spillerne har sine røtter fra Glimt-akademiet. Prøvespillerne har et tydelig mål med oppholdet i Nordlysbyen.

– Målet er å få en kontrakt med klubben, sier Lasse og Andreas til A-sporten.

For van der Spa er det trolig mest aktuelt med en låneavtale. For Haldorsen virker en permanent overgang mer passende.

Har ambisjoner

Alta IF er for tiden på jakt etter en ny midtstopper. Etter at Thomas Braaten valgte å gi seg for Alta IF ved slutten av fjorårssesongen, og Aleksander Bjørnvåg fortsatt ikke er i full matchform etter en skade han pådro seg på tampen av sesongen.

Van der Spa beskriver seg selv som en teknisk og smart midtstopper, som er god med ballen i beina. Han er ikke beskjeden, og gir klart uttrykk for at han kan være spilleren klubben ser etter.

– Ja det tror jeg. Jeg har stor tro på mine egne ferdigheter. Hvis jeg kommer hit, skal jeg gjøre det bra, sier han selvsikkert.

– Nivået på treningene har vært veldig bra. Trenerne virker seriøse. Det har vært kvalitet og et bra trykk i alt vi gjør. Trykket som har vært på øktene er faktisk ganske likt det som er på Bodø/Glimt sine treninger. Selvfølgelig er det enkeltspillere med mer ekstreme kvaliteter i Glimt, men jeg er imponert over nivået på mange av spillerne som er her.

Merker nivåforskjellen

Lasse Haldorsen spilte fast for i 3. divisjonslaget Junkeren i fjor. Han merker nivåforskjellen på treningene med Alta IF.

– Vi har hatt to tøffe økter nå, så treningsmessig er tempoet høyere, og nivået på kampene vil være bedre enn det jeg er vant til. Det er rett og slett høyere kvalitet på alt som skjer. Det er en god mentalitet i laget. Hver duell skal vinnes, og hver kamp skal vinnes.

Haldorsen er som nevnt sønn av Glimt-legende Ola Haldorsen. Han forteller at han ikke har sett sin egen far spille selv.

– Ut i fra det jeg har hørt, så er han en spiller av ordentlig nordnorsk kvalitet. Han løp mye, sto på og var tøff i duellene. Jeg er litt mer teknisk enn det han var. I likhet med min far er løpskapasiteten min en av mine sterkeste sider. Jeg er hakket hvassere teknisk, og det er han helt enig i, smiler han.