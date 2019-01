sport

Søndag ble Nyttårscrossen 2019 arrangert i Alta, og totalt 24 kjørere stilte til start. Landslagssjef Pål Grøtte dro rett fra treningssamling i USA til Kvenvikmoen motorpark, der han fulgte de lokale kjørerne fra tribuneplass. Grøtte var godt fornøyd med det han var vitne til.

– Jeg synes det er svært positivt at det var 24 kjørere på startstreken. Det er strålende og svært gledelig at Alta motorsportklubb klarer å arrangere løp, og med tanke på den uheldige utviklingen med stadig færre kjørere er det moro at det er flest deltakere i de yngste klassene, kommenterer han.

Alta-kjører imponerte stort

I barneklassen, der de aller yngste var i aksjon, deltok syv kjørere. Det samme antallet stilte til start i klasse ungdom 11-13 år. Alta-gutten Jan Even Wilhelmsen, som nylig vant ungdomsklassen i Arctic Cat cup i Östersund, var helt overlegen og kjørte inn til seier i samtlige tre heat.

Esaias Matheo Sokki fra Kautokeino MK ble nummer to, mens Thor David Amundsen Rasmus fra Karasjok tok tredjeplassen. Deretter fulgte Fredrik Varsi (Alta), Even Aleksander Kjellmann (Alta), Can Martin Hætta Begic (Alta) og Elias Eriksen Smirnov (Hammerfest).

– Jeg synes flere av de yngste leverte gode prestasjoner. De har begrenset med kjøretid på sine maskiner, så det er muligheter for at de kan ta store steg hvis de trener godt gjennom vinteren og stiller til start i så mange løp som mulig. Spesielt Jan Even Wilhelmsen Romsdal har imponert stort. Han vant i Sverige og leverte tre meget sterke heat på søndag, sier Grøtte.

Mikalsen kjørte godt

Også i klasse ungdom 14-16 år var det positive takter fra de beste kjørerne. Emil Mikalsen vant tre av tre heat på en overbevisende måte, mens Patrik Lillevik hadde god kontroll på andreplassen. Kim Elias Ingvaldsen ble nummer tre. Birgitte Sofie Olsen var eneste kjører i dameklassen. Alle disse er fra Alta.

– Det er flere som holder et bra nivå. De har fortsatt et stykke opp til de aller beste i Norden, men jeg ser slett ikke mørkt på fremtiden. Dette er gutter og jenter som kan ta steget opp i eliten hvis de er dedikerte, seriøse i treningsarbeidet og velger å fokusere på det positive fremfor det negative. Vi ønsker å hjelpe dem så godt vi kan. Det er viktig for oss å drive dem frem og ta godt vare på alle utøverne som har lyst til å kjøre scootercross i Norge.

Kjellmann til topps

Hammerfestingen Alexsander Ellingsen Wæraas var eneste kjører i Pro Open-klassen. Pro Stock ble vunnet av Simon Kjellmann fra Alta. Ole Hermann Sjøgren (Hammerfest), Martin Mjelde Muller (Hammerfest), Niillas Issat Juhan Kemi (Kautokeino) og Per Ivan Bongo (Kautokeino) fulgte på de neste plassene.

A-sporten kommer tilbake med mer om Pål Grøttes USA-tur senere denne uka.

Se flere bilder fra Nyttårscrossen 2019 i bildekarusellen øverst i saken. Her er det også noen bilder fra barneklassen.