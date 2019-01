Alta IF vartet opp med festhåndball

sport

Alta - Ski 32-24:

Håndballfeberen raser i Nordlysbyen. Forrige helg satte kantspiller Andreas Bjørkmann inn den siste og avgjørende scoringen sekunder før slutt da Kolbotn ble slått 22-21. På søndag var det klart for en ny hjemmekamp i 2. divisjon, og denne gangen var det ingen tvil om hvem som var best.

Med til sammen 13 scoringer var Stian Parken og Aleksander Maisenhølder Alta IFs beste angrepsvåpen da Ski ble slått 32-24. Også Kristian Karlstrøm, som satte inn imponerende åtte spillemål fra sin posoisjon som linjespiller, bidro sterkt til lagets femte seier for sesongen.

– Det er sinnssykt artig å spille håndball nå. Vi har en helt vanvittig moral i dette laget, der alle jobber knallhardt for hverandre. Det var skikkelig deilig å vinne denne kampen, sier en fornøyd Stian Parken til A-sporten.

Og det var ikke bare målscorerne som gjorde jobben i Altahallen på søndag. Hjemmelaget var til tider strålende defensivt, og målvaktene Øivind Schmidt Holst og Jan Nikolaisen skal ha en stor del av æren for at det ble to poeng i dette oppgjøret. Spesielt sistenevnte, som fylte 50 år (!) på lørdag, gjorde livet surt for Ski-angriperne. Nikolaisen var rett og slett meget god.

– Det var moro å se Jan herje mellom stengene. Han er en humørspreder av de sjeldne, og at han presterer så godt i en alder av 50 år er ganske utrolig. Vi er veldig glade for at han fortsatt er med, smiler Parken, som er Alta IFs mestscorende spiller denne sesongen.

Alta IF slapp ikke inn mål før det var spilt åtte minutter av oppgjøret, og med 15-10-ledelse til pause hadde hjemmelaget et godt utgangspunkt. Og det tok de vare på. I andre omgang fikk 16-åringene Sigve Åkerøy Pettersen, Eskil Hove og Mats Berg bra med spilletid. For sistnevnte var dette hans første møte med 2.-divisjonshåndball. Berg fylte nylig 16 år, og fikk seg også en scoring i sluttminuttene.

– Vi hadde en bra kampplan som vi fulgte til punkt og prikke. Vi holdt høyt tempo fra start og satte standarden umiddelbart. Jeg synes vi har all grunn til å være fornøyd med det som ble prestert i dette oppgjøret, avslutter Parken.

