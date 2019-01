Rojas tilbake i troppen fra 1. mars

sport

Rojas har lagt bak seg to sesonger med Alta IF og vært en av lagets desidert beste spillere.

Etter en vellykket operasjon i jula, er det meningen at han skal slutte seg til troppen 1. mars. Det har vist seg at Rojas har spilt 5-6 kamper med håndleddsbrudd etter at han ble skadet på trening, en skade som først ble konstatert etter sesongslutt.

I Alta IF er man svært fornøyd med å ha to gode keepere på plass før sesongen 2019, både Rojas og Eltermanis

– Det er fantastisk å kunne meddele at superkeeperen er klar for nok en sesong i Alta IF! I 2017 ble han kåret til årets spiller av sine lagkamerater, og i 2018 leverte han på jevnt høyt nivå. Spesielt på høsten var han helt outstanding, er den klare meldingen på nettsiden.

Rojas skal gjennomføre rehabiliteringen i Spania før han slutter seg til troppen rundt 1. mars.