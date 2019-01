Klare for fartsfest på Kvenvikmoen

sport

Antall aktive scootercrosskjørere i Finnmark og Troms har gått betydelig ned de siste årene, og det er sjelden klubbene har nok deltakere til å gjennomføre stevner. For Alta motorsportklubb har den årlige Nyttårscrossen gitt førerne en sjelden mulighet til å konkurrere, og selv om det ikke vil være flust av folk på startstreken har klubbens medlemmer bestemt seg for å gi gass.

– Vi har hatt brukbart med folk på trening, men det er ingen tvil om at også vi merker nedgangen godt. Det gjør at vi har ventet til det siste med å bestemme oss for om det blir løp eller ikke. Vi har nå kommet frem til at vi har nok påmeldte kjørere til å gjennomføre konkurransen, så det er bare å møte opp på Kvenvikmoen på søndag. Da gir vi full gass, forteller stevneleder Hilde Strøm Sarilla.

Hun har fått bekreftet at det kommer kjørere fra Lakselv, Hammerfest og Karasjok. Hun håper også at Kautokeino MK kommer med noen kjørere. Selv har Alta motorsportklubb hatt 10-12 utøvere på trening. Akkurat hvor mange av disse som stiller til start på søndag er noe usikkert, men stevnelederen lover fart og spenning fra første heat.

– Det er ikke så ofte vi arrangerer løp, så vi håper at publikum støtter opp om dette arrangementet selv om det kanskje kommer litt brått på. Det er masse snø på Kvenvikmoen, og løypa har blitt preparert av våre dyktige maskinkjørere denne uka. Det vil være topp forhold for både kjørere og publikum. Værmeldingen er lovende, så alt ligger til rette for en flott konkurranse på søndag, avslutter hun.