– Ikke glem fristen

sport

Om ganske nøyaktig to uker blåses Altaturneringen 2019 i gang. I fjor var det 258 påmeldte lag, og turneringsledelsen ser gjerne at det kommer like mange i år. Men de er foreløpig et stykke unna.

– Det går fremover, men vi har fortsatt plass til mange flere lag. Da jeg sjekket i går hadde 170 lag meldt seg på. Nå er vi oppe i 192 påmeldte lag. Jeg håper at antallet forsetter å stige jevnt og trutt de neste to dagene, sier turneringsleder Ann Charlott Næss til A-sporten.

Det begynner nemlig å haste for klubbene. Påmeldingsfristen går ut i morgen, fredag 18. januar klokken 23.59.

– Vi har et håp om at det løsner skikkelig det neste døgnet. Banekapasiteten er mer enn god nok, forteller hun.

I tillegg til fire baner og flerbrukshallen i Finnmarkshallen, Altahallen og Gnisten skal arrangøren ta i bruk BUL-hallen i år. Med åtte spilleflater har Alta IF plass til mange flere lag enn de nærmere 200 som så langt er påmeldt.

– Det er viktig at man ikke glemmer påmeldingsfristen. Det blir veldig mye vanskeligere å plassere lag som melder seg på etter at fristen har gått ut. Vi håper at alle som skal delta melder seg på før midnatt i morgen. Det gjør jobben så uendelig mye enklere for de som skal lage kampoppsettet, sier Næss.