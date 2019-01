Har startet hardkjøret

sport

Etter to år i allnorsk 1. divisjon tok eventyret slutt. BUL vant ikke en eneste kamp i fjor, og rykket ned. Denne sesongen er de tilbake i den nordnorske 2.-divisjonsavdelingen, der de blant annet skal møte Tverrelvdalen, Tromsø, Porsanger og Tromsdalen. Noen spillerne har gitt seg, og laget har også byttet trener. Men de som fortsatt er i klubben har startet oppkjøringen til en ny og forhåpentligvis oppløftende sesong i den blå og hvite drakta.

– Vi har egentlig holdt det gående siden oktober. De som spilte fast på A-laget fikk noen friuker etter at sesongen var over, men i november og desember hadde vi tre treningsøkter hver eneste uke. Jentene var derfor godt forberedt da vi startet opp igjen etter nyttår, forteller Atle Hansen, som overtok treneransvaret sammen med Terje Falsen etter at Odd Inge Johansen ga seg etter fjorårssesongen.

Nå har det virkelige hardkjøret begynt. De har fire faste fellesøkter i uka, og de som ønsker det får også anledning til å gjennomføre en femte økt hver fredag morgen. I tillegg kommer treningskamper og turneringer. BUL deltok med to lag i Eliteturneringen i Lakselv forrige helg, der det ble tap for arrangørklubben Porsanger IL både i finalen og bronsefinalen.

– Det var en fin start på det nye året. Selv om det er syverfotball har en turnering som dette verdi i massevis. Det er artig å samles, få på seg drakten og spille kamper igjen, sier Hansen, som manglet noen sentrale spillere på onsdagens trening i Finnmarkshallen. Blant annet sto Therese Vollan Kristensen og Martine Wilhelmsen Romsdal over spilledelen.

– Flere av jentene trener også i skoletiden, så vi må ha fokus på totalbelastningen. Therese og Martine tok det litt rolig i går, men er med for fullt. Martine fikk seg en liten smell i kneet i forkant av turneringen i Lakselv. Men det er ingen alvorlig skade. Hun fikk store deler av fjorårssesongen ødelagt av skader, men er heldigvis på gang igjen og virker kjempemotivert for det som skal skje videre.

Klubben har store deler av sesongoppkjøringen i boks.

– Vi skal til Rovaniemi i mars for å møte et godt finsk lag og Polarstjernen. Vi skal også tilbringe en helg i Tromsø der Fløya og Fløya 2 er motstandere. I tillegg blir det treningskamper mot Porsanger og Tverrelvdalen, så vi skal være godt forberedt når sesongen starter.

Se flere bilder fra onsdagens treningsøkt i bildekarusellen øverst i saken.