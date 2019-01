Fyller opp lista til Finnmarksmesterskapet i straffespark

sport

Rune Stamnes og Martin Overvik sitter klare til å fylle opp lista med lag til mesterskapet i Finnmarkshallen 2. mars. Her er det prestasjonene fra 11-meteren som skal måles.

– For alle

– Dette er ikke bare for proffer. Her kan alle delta, aktive spillere, bedriftsspillere eller kompisgjenger, sier de gamle storspillerne på BUL og Alta IF.

I Finnmark er nok ikke straffespark-mesterskap veldig vanlig, men lengre sør i landet er det en innarbeidet konkurranse. Vinnerne i Finnmark må regne med NM-finale i Oslo, i regi av Lyn Toppfotball.

– Hvert lag består av fem deltakere, deriblant en som også må ta keeperjobben. Det er lov å ha syv spillere på hvert lag, men det er fem som fyrer av, sier de to.

En aldersgrense har de likevel satt. Det året unge spillere fyller 15 kan de være med, det vil si de som er født i 2004.

Likestilte deltakere

Damer og menn stilles likt. Det betyr at man også kan stille med miks-lag, i tillegg til rene dame- og herrelag. Vi åpner for at hele 50 lag kan være med og håpet er at mange fra resten av Finnmark blir med. Fra Neverfjord er de allerede klar, smiler Overvik.

Under Finnmarksmesterskapet blir det puljespill innledningsvis, akkurat som i ordinære turneringen. Etterhvert som utslagsmetoden rensker vekk lag, ender det hele opp med en nervespent finale mellom de to beste lagene.

– Vi jobber også med å skaffe mesterskapen noen profiler, men det må vi komme tilbake til når alt er i boks, sier duoen Overvik og Stamnes i BUL.