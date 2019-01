Til topps i Arctic Cat cup

sport

Sist helg var det klart for den tradisjonsrike og prestisjetunge scootercrosskonkurransen Arctic Cat cup i svenske Östersund, og Alta motorsportklubb stilte med flere deltakere. Den yngste av altaværingene som sto på startstreken gjorde det aller best i møtet med Nordens dyktigste scootercrosskjørere.

Jan Even Wilhelmsen Romsdal kjører i klassen ungdom 12-14 år år, og han markerte tidlig at han kom til Sverige med intensjoner om en plassering helt i toppen. På den første treningen hadde Alta-kjøreren kun hjemmehåpet Linus Pettersson foran seg, og det gjentok seg i andre trening. Også i semifinalen var svensken hakket raskere enn Wilhelmsen Romsdal, men sistnevnte ble nummer to og hadde god kontroll på finaleplassen.

I selve finalen var det imidlertid scootercrosstalentet fra Nordlysbyen som var best. Han klinket til med beste rundetid av samtlige kjørere, og holdt konkurrentene unna på en imponerende måte. Etter syv kjørte runder ble han flagget i mål som førstemann - drøyt fem sekunder foran toer Olle Sahlström. Oskari Laamanen tok tredjeplassen, mens Linus Pettersson endte på den sure fjerdeplassen.

Edvard Moland fra Alta og Niillas Hætta fra Kautokeino stilte til start i Stock-klassen. Duoen havnet i samme semifinale, og begge røk ut. Moland ble nummer 13, mens Hætta endte på 16. plass i denne semifinalen.

Birgitte Olsen var eneste kvinnelige kjører fra Alta. Hun leverte en strålende semifinale og kjørte inn til tredjeplass i sitt heat. I finalen fikk hun det litt tøffere, og endte til slutt på 10. plass. Olsen var drøyt halvminuttet bak vinner Elina Öhman i mål.

I klasse ungdom 14-16 år deltok Emil Mikalsen og Patrick Lillevik. Begge kvalifiserte seg til finalen. Her kjørte Mikalsen inn til syvendeplass, mens Lillevik ble nummer 11.