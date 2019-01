Deler ut Ulvang-stipendet for siste gang

sport

Ulvangfondet har helt siden 1994 sørget for drahjelp for finnmarkstalenter i ulike idrettsgrener. Fondet ble opprettet som et samarbeid mellom Finnmark idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune og Altaposten, like etter gullrushet til Finnmarks egen helt Vegard Ulvang.

– Det avvikles etter årets utdeling grunnet lav avkastning og sammenslåing med Troms idrettskrets fra 1. januar 2020. I år er derfor siste sjanse til å søke stipend fra Ulvangfondet, opplyser Finnmark Idrettskrets.

I fjor var det skihopper Anna Odine Strøm fra Alta og dressurrytter Moy Susanne Birkenes fra Tana som glede seg over støtte. Fristen for å søke i år er 1. februar.