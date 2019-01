– Spillerne gleder seg til å vise seg fram for Bryant

sport

Den årlige 7-er turneringen for fylkets seniorspillere i fotball, Polaris Cup, skulle etter planen gå av stabelen i Lakselv lørdag 12. januar. På grunn av uværet som har herjet løs i store deler av Finnmark de siste dagene blir turneringen utsatt til søndag 13. januar. Det melder arrangøren for Polaris Cup, Porsanger IL på Facebook fredags kveld.

- Grunnet været må turneringen utsettes til søndag 13. januar.

Det betyr at Alta IFs nye hovedtrener Bryant Lazaro må vente én ekstra dag for å se sin nye spillergruppe i aksjon.

Assistenttrener for Alta IFs fotball herrer, Andreas Markussen sier til A-sporten at spillergruppa har lagt en fin treningsuke bak seg og ser fram til å delta i turneringen søndag.

- Det er viktig for oss som storebror i fylket at vi deltar på turneringa. Spillerne er ivrig etter å vise seg fram for Bryant. Det gjelder både de litt mer etablerte spillerne og unge spillere som Asi Ivarsson, Aleksander Kjellmann og Hikmat Nazari som har hospitert hos oss fra Alta 2 denne uken.

- Det har vært en bra uke. På mandag var det kanskje en del "ferietouch", men utover uka har det vært flott stigning i kvalitet. Intensiviteten har vært gjevnt høy hele uken, med litt kortere økter enn til vanlig. Den første uka har vært mest for å tilpasse seg fotballformen igjen, og få flest mulig touch på ballen. Vi har oppnådd det vi har ønsket med uka, avlsutter en fornøyd Markussen.