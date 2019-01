Delte poengene

sport

Tirsdag kveld var det klart for sesongens andre møte mellom Tverrelvdalens to damelag i 3. divisjon. Da lagene møttes i desember vant førstelaget komfortabelt 30-18. I går endte oppgjøret uavgjort 17-17. Mens førstelaget har tatt bra med poeng denne sesongen, var dette bare TIL 2s andre poeng i serien. Det første poenget tok de borte mot TSI 3 i begynnelsen av desember. Også den gangen endte kampen 17-17.

Ingen har spilt flere kamper enn Tverrelvdalens førstelag denne sesongen. De har allerede gjort unna 14 matcher, og har bare fire igjen. Deres neste oppgjør er borte mot Bardu førstkommende helg. Siste hjemmekamp er mot Bardu 16. februar, og så avsluttes sesongen med bortekamper mot Tromsø 2 og Tromsø 3 i begynnelsen av mars.

Tverrelvdalen 2 har fortsatt alle muligheter til å sikre seg en seier før sesongen er over. De møter Bardu (b), Alta IF (h), Bardu (h), BUL (h), Tromsø 2 (b), Tromsø 3 (b), Tromsø 2 (h) og Tromsø 3 (h) i sine åtte gjenstående kamper.

Tirsdagens match i Altahallen var det første 3.-divisjonsoppgjøret i 2019. Allerede i kveld kommer det neste. Da er det klart for nok et lokaloppgjør. Serietoer BUL er på gulljakt, og de møter naboklubben Alta IF til dyst i BUL-hallen klokken 20.00.

Kampfakta

Tv.dalen 2 - Tv.dalen 17-17 (11-9)

Mål for Tv.dalen 2: Hege Kristine Nilsen 7 (4), May Kristine Vars 4 (2), Lisa Charlotte Bakken 2, Renate Thomassen 2, Charlotte Agnete Mannsverk 1 og Elisabeth Sivertsen Nilsen 1 (1)

Mål for Tv.dalen: Nina Helene Kristensen 5, Kathrine Suhr 3, Christina Pedersen 3, Elle Marja Sara 2, Anja Hætta 2, Helene Wulff-Pedersen 1 og Hege-Kristin Farstad 1

Utvisninger: Tv.dalen 2 3x2 min. Tv.dalen 1x2 min.

Dommere: Rune Medlie og Bjørn Aksel Rønqvist