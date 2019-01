Imponerende medaljefangst

sport

Det er slett ikke uvanlig at håndballklubbene i Nordlysbyen gjør seg bemerket med gode resultater i landsdelen. Men det gjør ikke prestasjonene i helgas Nyttårsturnering i Tromsø mindre imponerende. Som så mange ganger før var det BUL og Alta IF som ledet an.

Bossekop ungdomslag reiste hjem med tre gull, ett sølv og tre bronse. Alta IF var ikke mye dårligere med to gull og fire sølv. IL Frea tok ingen medaljer, men spilte seg frem til bronsefinale i klasse jenter 13 år. Her tapte de 8-10 mot BUL og ble dermed nummer fire.

I gutter 12-årsklassen ble det lokaloppgjør mellom BUL og Alta IF i finalen. Bossekopingene vant 8-7, og sikret også bronse i denne klassen med 11-6-seier over Bravo.

Også i klasse G14 spilte BUL seg frem til finale. I dette tilfellet var det Skjervøy som sto på motstatt banehalvdel, og bossekopingene tapte 10-17. I bronsefinalen vant BUL 12-8 mot Bravo.

I gutter 16-årsklassen var det to Alta IF-lag i finalen. Alta IF 1 vant 17-14 over Alta IF 2.

Jentene ville ikke være dårligere enn gutta, og allerede i J12-finalen var det to Alta-lag som gjorde opp om seieren. BUL 3 var litt bedre enn Alta IF 1, og vant 12-10.

I klasse J13 var det fire Alta-lag som spilte finale og bronsefinale. I finalen møttes Alta IF 2 og Alta IF 1, og sistnevnte lag vant 11-5. I bronsefinalen slo BUL Frea 10-8.

Den siste Alta-triumfen kom i J18-klassen. BUL møtte Junkeren i finalen og vant oppgjøret 10-8.

BULs HU-lag spilte også kamper i Nyttårsturneringen og gjorde som alltid en fin figur.