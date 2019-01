Doris Norbye hedret som årets Ildsjel

sport

Under en høytidlig seremoni i Stavanger ble Doris Norbye fra Karasjok hentet opp på scenen for å ta imot prisen som Årets Ildsjel 2018.

Hun fikk flest stemmer i konkurranse mot flere andre ildsjeler landet over.

Prisen fikk hun for sitt årelange engasjement for idrettsmiljøet, og da særlig svømmemiljøet i hjembygda Karasjok.

– Ollu giitu, tusen hjertelig takk til alle hjemme i Karasjok som har stemt på meg. Jeg vil si at denne prisen er et resultat for alle de tusenvis av alle ildsjelene i Norges land som gjør en så god jobb, sa Norbye fra Idrettsgalla-scenen ifølge NRK.

– Svømming er egentlig hjertebarnet mitt. Dette er den eneste idretten som du kan dø av hvis du ikke kan den. Jeg skal fortsette å gjøre mitt til at Norge klatrer litt på statistikken over fjerdeklassinger som ikke kan svømme, tusen tusen takk!

Tre av Norbyes barn samt representanter fra svømmeklubben og idrettslagene i Karasjok var tilstede i salen for å se Doris motta heder og ære.