Hvem tar 2019 med storm?

sport

2018 er historie, og sportsinteresserte altaværinger kan igjen se tilbake på et spennende og innholdsrikt år. I tillegg til Altaturneringen i håndball og fotball har det blant annet blitt arrangert norgesmesterskap på ski i Kaiskuru, masters-NM i svømming i Nordlysbadet, Finnmarksløpet, Offroad Finnmark, NNM i Taekwondo og drøssevis av fotball- og håndballkamper på ulike nivåer og alderstrinn. I biljard har Simon Thomassen hanket inn flere NM-medaljer, mens Andreas Nygaard imponerte stort med flere triumfer i langløpssirkuset. Vi har også hatt den avsluttende etappen av sykkelrittet Arctic Race of Norway utenfor stuevinduet. Mange begivenheter har igjen har satt Alta og Finnmark på kartet, også innenfor idrettsgrener som jeg ikke har tatt med i farten. Mangfoldet er stort, sommer som vinter.

Så hva med året vi nå har foran oss? I fotballens verden knytter det seg stor spenning til hva Alta IFs nye trenerduo Bryant Lazaro og Andreas Markussen kan få til. Bård Flovik var svært populær i spillergruppa, men klarte ikke å ta Alta IF til seriegull eller opprykkskvalik. Det var kanskje for mye å be om, og trolig er det fremdeles et for ambisiøst mål med tanke på de økonomiske forutsetningene Alta IF har i forhold til sine argeste konkurrenter. Å kjempe helt i toppen i 2. divisjon har blitt en betydelig tøffere oppgave etter at fire avdelinger ble til to, og mange klubber bruker store summer på å rykke opp til OBOS-ligaen. Men Alta IF har år etter år vist at det er mulig å henge med i toppen, og nå venter vi i spenning på om amerikanske Lazaro er mannen som kan sette fyr på 2019.

På damesiden ble 2018 en eneste lang nedtur som endte med at BUL rykket ned etter to sesonger i allnorsk 1. divisjon. Terje Falsen og Atle Hansen har overtatt etter Odd Inge Johansen, og det naturligvis spennende å se hva den gamle Alta IF-duoen kan få til. BUL har mistet en del spillere, men har fremdeles mange unge og spennende talenter i troppen. Flere av disse kan imidlertid forsvinne fra Nordlysbyen i løpet av året, så det er vanskelig å si om det er realistisk å rykke rett opp igjen. Men det blir i hvert fall interessant å følge bossekopingene i 2. divisjon i år. Det bør være gode muligheter for seriegull og opprykkskvalik, så får tiden vise om jentene og trenerteamet vil lykkes i 2019.

For håndballen i Alta ser det ut som at vi går et godt år i møte. Alta IFs håndballherrer har gjort det bra i allnorsk 2. divisjon etter at samarbeidet med naboklubbene begynte, og selv om de møter meget gode lag er det lite som tyder på at det blir nedrykk i år. Det kan selvfølgelig kjapt endre seg, men klubben har mange spennende unggutter som har vokst med oppgavene i kamp etter kamp. Og i de yngre avdelingene er det også mye å glede seg over. Altas 16-årslag på guttesiden har hatt en pangåpning i Bringserien, og kjemper om en plass i sluttspillet. Det vil være en stor prestasjon om de klarer det. Når høsten kommer skal håndballklubbene i Alta igjen prøve å kvalifisere seg til både Bring- og Lerøyserien, og kanskje klarer vi å få med både jente- og guttelag i allnorsk seriespill i løpet av dette året. Det hadde vært moro.

I langrennssporet er det fortsatt Finn Hågen Krogh som er vår største stjerne. Petter Eliassen er riktignok tilbake i langløpssirkuset, der han blant annet skal konkurrere mot talvikingen Andreas Nygaard. Men det er Krogh og håpet om en VM-plass som opptar de aller fleste. Tverrelvdalingen har ikke vunnet et renn denne sesongen, men har vist at han fortsatt er blant de beste sprinterne i verden. Og han leverte en strålende ankeretappe da Norge vant en verdenscupstafett før jul, så håpet om VM-plass lever i høyeste grad. Og i et verdensmesterskap kan som kjent alt skje.

Som så mange ganger før vil også 2019 bli et år der Alta som arrangørby tar på seg nye oppgaver. Om en måned går Altaturneringen i håndball av stabelen, som samler aldersbestemte spillere fra hele Nord-Norge. I mars er det klart for en ny utgave av Finnmarksløpet, og den samme helga arrangeres det norgesmesterskap i scootercross både i Alta sentrum og ute på Kvenvikmoen. Utover sommeren, høsten og vinteren er det igjen klart for Offroad Finnmark, Altaturneringen i fotball og mye, mye mer. Jeg ser ingen grunn til at 2019 skal bli noe kjedeligere enn det herlige 2018. Jeg gleder meg til å igjen møte utøvere, ledere, trenere og publikum på de mange ulike arenaene i Alta. Nu jäklar, nu kjör vi!

-Karl Eirik Steffensen-