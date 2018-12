sport

Alta IF-løperen Fredrik Nilsen har lagt et tungt år i skiløypa bak seg. På årets tredje siste dag klaffet alt endelig for 18-åringen fra Kaiskuru. Nilsen gikk i mål til tida 1.00.46 som dagens raskeste mann etter 20km i herreklassen for 19- og 20-åringer. 39 sekunder foran Mathias Hansen på andreplass, og hele ett minutt og 39 sekunder foran dagens tredje beste mann Johannes Helsvig Nilsen.

I det Fredrik Nilsen gikk seirende inn til førsteplass på årets romjulsrenn, kunne hele Kaiskuru skistadion høre en entuastisk Roger Finjord på kommentatorplass erklære: "Endelig er Fredrik tilbake". Hovedpersonen selv håper Finjord har rett i det.

- Løpet i dag gikk bra, men det var også veldig tungt. Selv om jeg var noen sekunder bak Mathias Hansen midtveis i løpet, så hadde jeg troa hele veien, sier en sliten men fornøyd Nilsen. Han innrømmer at det siste året har vært et tungt år med tanke på resultater i skiløypa.

- Jeg har slitt mye nå det siste året på grunn av sykdom, så det føles veldig godt å få den første seieren på lenge. Jeg håper sesongen kan fortsette på denne måten.

Eliassen best av seniorene

I seniorklassens 30km ble det forhåndsfavoritt Petter Eliassen som kom først i mål. Tverrelvdalen IL-løperen var hele ett minutt og ni sekunder foran vinneren av Vasaloppet 2018, Andreas Nygaard. Lagkameraten til Eliassen, Daniel Strand kapret tredjeplassen. Dagens nest beste mann Andreas Nygaard erkjenner til A-sporten etter målgang at Eliassen ble hakket for tøff å ha med å gjøre i dag.

- Petter er sterk i dag. Jeg lå jevnt med han de to første rundene. Da skjønte jeg at om jeg ikke klarer å gå fra han i starten så blir det tungt å holde følget med han de siste rundene. I tredje, fjerde og femte runde "føyk" sekundene og han dro godt i fra meg. Petter er helt rå å gå alene på lange løp, sier Nygaard, som til tross for andreplass er fornøyd med egen innsats i dag.

