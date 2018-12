Runa scoret årets mål i BUL-hallen

sport

I tradisjon tro ble det også i år arrangert romjulsturnering i BUL-hallen. Romjulsturneringa var i gang allerede klokken ni fredags morgenen og ble avsluttet med to svært actionfylte finaler.

I damefinalen barket Godt & blanda og Thomassens myggjenter sammen i et jevnt oppgjør om å bli turneringas beste damelag. Lagene var like langt til full tid, med 1-1 på resultattavla. Det hele kumulerte i det som må ha vært en av årets beste mål scoret i BUL-hallen i løpet av 2018. På golden goal i 1. ekstraomgang klistra Lyn-spiller Runa Lillegård ballen i krysset til 2-1 og turneringsseier for Godt & blanda. Hovedpersonen selv rangerer seiersmålet høyt.

- Det målet fortjener helt klart terningkast seks. Det føltes fantastisk å score det avgjørende målet. Det var litt digg at vi fikk motstand i siste kamp. I de første kampene vant vi ofte med 6- og 10-0. Det er artig når det blir litt ekstra trøkk, da blir det også deiligiere å score mål, sier en glad Runa Lillegård til A-sporten etter kampslutt. Laget hennes Godt & blanda var store favoritter på forhånd men lå overraskende under 1-0 i store deler av finalen.

- Det var litt sjokkerende egentlig. I og med at vi vant med så mange mål i kampene før finalen. Jeg tror både jeg og resten av laget var ganske stressa der en stund. Det hadde blitt dårlig stemning om vi hadde tapt, innrømmer 17-åringen.

P.I.M.P.S best av gutta

I herreklassen kom P.I.M.P.S seirende ut med 3-2 mot FK Altarundt. Selverklært kaptein Martin Overvik er storfonøyd med det han mener å huske er lagets fjerde turneringsseier av fem mulige.

- Det var mange gode lag i år. Tidligere har det stått mest mellom oss og Thomassens venner med å vinne turneringa. Men de røk ut allerede i gruppespillet. Det var litt rart å ikke møte de i finalen, men de bommet totalt på opplegget sitt. Den beste Thomassen har jo vi på laget (Kenneth Thomassen). Kenneth scorte i finalen og var med å sikre seieren til oss, forteller en seiersglad Overvik.