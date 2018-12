Mistet ung lagvenninne

sport

– Skihopperen Thea Kleven døde 17. desember. Hun ble 17 år gammel. Kleven representerte Gjerpenkollen og Kollenhopp, og var en av hopperne på «Prosjekt 2022»-satsingen fram mot Beijing-OL, skriver Norges skiforbund i en pressemelding.

Alta-jenta Anna Odine Strøm har hatt mange spennende fighter med Thea Kleven de siste årene. Hun og lagvenninnene på det norske hopplandslaget er naturlig nok langt nede etter den overraskende beskjeden.

– Hele hoppfamilien er i sorg etter Theas bortgang. Våre tanker går først og fremst til familien. Samtidig er det viktig for meg at vi gjør alt for å ivareta lagvenninner og støtteapparat. Det er satt inn ekstra ressurser for å hjelpe et lag i stor sorg. Dette har gått sterkt inn på oss alle, og aller tøffest har hoppjentene det. Vi vil aldri glemme Thea. Hun var med i vårt «Prosjekt-2022» og hadde en lys framtid i hoppbakken. Thea hadde alle forutsetninger for å bli en hopper av internasjonalt format, og hennes deltakelse i World Cup vitner om hvor stor tro vi hadde på Gjerpenkollen-hopperen. Nå ber jeg om at hoppfamilien får fred i en høytid som er blitt veldig annerledes for oss, sier hoppsjef Clas Brede Bråten.

Forbundet legger til at det vil ikke bli gitt ytterliggere kommentarer fra ledere, trenere eller utøvere i Norges skiforbund.

– Vi ber mediene respektere familiens ønske om å få sørge i fred, avslutter de.