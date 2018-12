Feiret seg selv med ny logo

sport

Lørdag 15. desember avholdt Alta atletklubb sitt årlige julestevne, og det var en meget vellykket begivenhet med god publikumsoppslutning og mange sterke løft.

– I høst fikk atletklubben nytt styre, og med det har det skjedd en del endringer. Ny logo og nytt utseende ble lansert under stevnet på lørdag. Endelig kan våre medlemmer og vårt herlige publikum få bestille seg nye klubbklær, forteller leder Amrita Kaur.

– Vi har inngått samarbeidsavtaler med Alta Kraftlag og Hurtigtrykk, og jobber med å få bedrifter med på moroa. Alt dette bidrar til at vi kan satse på nye, unge løftere for klubben og dermed bli en sunn arena for ungdom der de kan trene og prøve seg i idretten styrkeløft.

Det ble ikke den helt store deltakelse i årets julestevne, men de som deltok leverte solide resultater.

– En av våre yngste løftere, 15-åringen Andreas Østlyngen Pettersen, deltok på sitt andre styrkeløftstevne og løftet 105 kilo i knebøy, 75 kilo i benkpress og 140 kilo i markløft. Det er meget sterkt av en så ung gutt, som så vidt har løftet i et års tid, fastslår Kaur.

– Av andre løftere som deltok på stevnet kan vi nevne 17 år gamle Daniel Andersen, som løftet 125 kilo i benkpress. Han deltok ikke i øvelsene knebøy og markløft på grunn av skade, forteller hun.

Klubbens leder og foreløpig eneste kvinnelige løfter, nevnte Amrita Kaur, løftet serien 100 kilo i knebøy, 45 kilo i benkpress og 110 kilo i markløft. Veteranløfter Odd Inge Sandberg, som har løftet for klubben i mange år, deltok også denne gangen. Han satte nye pers med hele 205 kilo i markløft.

– 2019 blir et spennende år for Alta atletklubb med løftere som skal delta på regionmesterskap i styrkeløft i Tromsø i februar, Vi skal også arrangere «Åpen dag», sende utøvere til norgesmesterskap og legge inn mange andre aktiviteter. Det er bare å følge med på hva som skjer i klubben fremover. Atletklubben er å finne på facebook under navnet Alta atletklubb og Instagram under navnet atletklubbenialta, avslutter Kaur.