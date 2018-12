Andreas møter moderklubben i første serierunde

sport

Alta IFs forsvars- og midtbanekjempe Andreas Markussen (31) offentliggjorde denne uka at han legger opp som fotballspiller og blir Bryant Lazaro assistent i klubbens trenerteam neste sesong.

Torsdag var Norges fotballforbund ferdige med terminlista for PostNord-ligaen avdeling 1 og 2, og her ble det klart at Alta IF får hjemmekamp i første serierunde. De møter Mjølner, som er moderklubben til Andreas Markussen, i Finnmarkshallen lørdag 13. april.

Alta IF og Mjølner møttes i serieåpninga også i 2018-sesongen, da på Narvik kunstgress. Gjestene fra nord vant 1-0 etter scoring av Eirik Lund Holm.

Bryant Lazaro og Andreas Markussens mannskap spiller første bortekamp i 2019 uka etter. 22. april møtes Grorud og Alta IF i Oslo. Så venter Senja hjemme, Kjelsås borte og Sotra hjemme. Det spilles ikke 16. mai-kamper i denne ligaen, men 18. mai møtes Bærum og Alta på Sandvika stadion.

Den siste serierunden før fotballferien spilles 22. juni (11. runde). Her møter Alta IF Odd 2 på bortebane. Første kamp etter ferien er hjemme mot Florø 20. juli.

2019-sesongen avsluttes med bortekamp mot Senja 26. oktober.