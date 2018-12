Alta-hoppere i norgestoppen

sport

Anna Odine Strøm har lenge vært en av Norges absolutt beste hoppere, og leverer nå jevnt gode renn i verdenscupen. Men hun er ikke den eneste Alta-hopperen som markerer seg.

Delte førsteplassen

Denne helga klinket lillebror Jørgen Oliver Strøm opp med to meget gode norgescuprenn i Granåsen. Etter en solid fjerdeplass i lørdagens renn vartet han opp med to knallgode hopp under vanskelige forhold på søndag, og delte seieren i klasse norgescup A med Espen Røe fra Tolga IL. Begge endte på 255,5 poeng. Like bak på en meget sterk femteplass var klubbkamerat Stian Danielsen, som i helga deltok i sine to første norgescuprenn denne sesongen.

Var beste norske i første omgang Anna Odine Strøm endte på 26. plass etter et svakt andrehopp.

– For oss i Alta IF hopp og kombinert er dette stor stas. Det er kjempeartig at en så liten klubb har to herrehoppere i norgestoppen og én damehopper i verdenstoppen. Det er klart at vi er stolte, sier en fornøyd styreleder i hoppgruppa, Svein Erik Danielsen.

Var best i førsteomgangen

Jørgen Oliver Strøm hoppet 98,5 meter i førsteomgangen, og var da foran Espen Røe på 94,5 meter. Strøm fulgte opp med 97 meter i finalen, men da hadde allerede Røe landet på 100,5 meter. Uvanlig nok endte begge på samme poengsum, og guttene delte dermed seieren i dette rennet. Stian Danielsen hoppet 88,5 og 92,5 meter i samme renn.

Nummer ni i Frankrike Anna Odine Strøm var nær en plassering helt i toppen.

– Jørgen Oliver er selvsagt kjempegodt fornøyd med å vinne, men Stian var også et eneste stort smil etter rennet. Han deltok verken i Falun eller Vikersund, så en femteplass var svært oppløftende. Dette lover godt for resten av sesongen, fastslår Svein Erik Danielsen.

Verken Jørgen Oliver Strøm etter Stian Danielsen besvarte A-sportens henvendelser i formiddag.

Fjerde- og 16. plass

Som nevnt ble det fjerdeplass på Strøm i lørdagens renn. Da hoppet han 99 og 97 meter. Oliver Dahl fra Byåsen klinket til med to hopp over 100 meter, det lengste på 103,5 meter. Han var 12 poeng foran toer Jonas Viken, mens Marius Aas Hast tok tredjeplassen.

Stian Danielsen landet på 91,5 og 85,5 meter på lørdag. Han ble nummer 16 i A-klassen.