Tapte jevnt oppgjør

sport

Haslum IL - Alta 28-24:

Alta IFs håndballherrer har spilt to bortekamper i hovedstaden denne helga. Lørdag tapte de 22-34 mot Bækkelaget 2. Søndag fikk de en ny sjanse til å ta poeng, denne gangen mot Haslum IL i Nadderud Arena.

Gjestene fra Nordlysbyen var best i første omgang og ledet 11-10 til pause. Men i andreomgangen fikk Altas unggutter det tøffere, og hjemmelaget vant til slutt 28-24. Dermed må altaværingene reise tomhendt hjem fra Oslo.

– Vi var skuffet over det som ble prestert i lørdagens kamp, så vi bestemte oss for å gå offensivt ut og ta styringen mot Haslum. Vi møtte dem langt fremme i forsvar, og det håndterte de dårlig. Den første omgangen var bra fra vår side, forteller hovedtrener Rune Skaufel.

– Dessverre lyktes vi ikke like bra i starten av andreomgang, og vi gikk fra ettmålsledelse til å ligge under med tre mål på de fem første minuttene. Den luka klarte vi aldri å tette, selv om det var jevnt hele veien. Det ble tap, men vi ser at det er gode muligheter til å slå dette laget hjemme i Altahallen, fortsetter han.

Brage Brendgen var Altas toppscorer med seks fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Stian Parken 6, Aleksander Maisenhølder 4, Micael Kim Øystein Lindholm Andersen 1, Sigve Åkerøy Pettersen 1, Tom Harald Granshagen 1, Andreas Bjørkmann 1, Torkel Haraldstad Hanssen 1, Erlend Strøm Johnsen 1 og Ask Mikkelsen 1.

Alta IF blir liggende på niendeplass i 2. divisjon avdeling 1 etter helgas kamper. Det positive for Altas del er at bunnlagene Vestli og Toten også tapte denne helga, så avstanden til nedrykk er fortsatt seks poeng. Sarpsborg på tiendeplass slo Ski 26-25 og klatret opp i ryggen på Alta-guttene. Ett poeng skiller lagene.

Les mer om helgas tøffe bortekamper i mandagens papirutgave og E-avis.