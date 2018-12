Nummer ni i Frankrike

sport

Søndag var det klart for helgas andre verdenscuprenn i hopp for kvinner i franske Premanon. Anna Odine Strøm lå an til en god plassering i lørdagens renn, men klarte ikke å følge opp det gode førstehoppet og endte til slutt på 26. plass. Hun var nummer 11 etter første omgang.

Søndag vartet hun nok en gang opp med et meget godt førstehopp. Med 84 meter var hun nummer seks etter førsteomgangen. Men som på lørdag traff hun ikke like godt i finaleomgangen, og med 79 meter ble hun nummer ni. Alta-jenta var med det nestbeste norske hopper.

Maren Lundby lyktes ikke på lørdag, men kapret en plass på pallen i søndagens renn. Lundby fikk opp 85,5 meter i sitt første svev. Dermed var hun 2,3 poeng bak ledende Katharina Althaus. Den tyske jente hadde 85 meter og dårligere stil, men hadde litt tøffere forhold enn Lundby.

I finalen landet totningen på 83,5 meter og endte totalt på 235,5 poeng. Althaus greide 88,5 i sist finalehopp og vant 14,1 poeng foran Lundby. Lundby har nå tatt seg opp til andreplass i verdenscupen sammenlagt etter fem renn. Den ledes av Althaus med 400 poeng, mens Lundby har 278.

– Jeg er veldig fornøyd med å klare å ta steg gjennom konkurransehopp. For meg er det en mye større styrke å klare å snu motgang enn å vinne gang på gang. Fortsatt får jeg ikke sparket slik jeg vil i hoppet, men den dagen jeg gjør det, kan jeg bli veldig skummel å ha med å gjøre, sier Lundby.

Bøverbru-jenta har VM som det store målet denne sesongen. Det er fortsatt god tid igjen til mesterskapet i Seefeld i februar.

– Nå skal jeg bruke julen godt og jobbe videre med teknikken, slik at jeg stiller godt forberedt til konkurranser i det nye året, sier Lundby.

Silje Opseth hadde 79,5 meter og lå på 13.-plass etter én omgang. Opseth gjentok deretter samme lengde, men tapte seks plasseringer på resultatlista.