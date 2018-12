Ung forsvarssjef får skryt av BUL-bossen

sport

BULs håndballdamer tok sin sjette seier på rad da Alta IF ble feid av banen tidligere denne uka. Hjemmelaget leverte en strålende forsvarskamp og slapp bare inn 16 mål i lokaloppgjøret, og det er spesielt én spiller som får æren for det.

– Emma Lyrek har vært helt rå i forsvaret de siste kampene. Det har betydd ekstremt mye for oss, fastslår BUL-sjef Vebjørn Slettli, og fortsetter:

Har tatt opp jakten på serieleder TSI BUL gjorde det klinkende klart at de fremdeles er det beste damelaget i byen.

– Hun stoppet Bardus beste skyttere på en imponerende måte forrige helg, og mot Alta IF var det Amanda Brendgen som fikk merke Emmas solide defensive egenskaper. Amanda er en kjempegod spiller, men klarte bare å score ett mål mot oss. Det sier det meste. Jeg er veldig imponert over utviklingen hennes denne sesongen.

BUL har prøvd seg i opprykkskvalik de to siste årene uten å lykkes. Dermed tok de ned målsettingen foran denne sesongen. Tapet hjemme mot Bardu i første serierunde viste at det var et fornuftig trekk, men den siste tiden har bossekopingene igjen meldt seg på i kampen om seriegull. Da Alta IF ble slått 30-16 på onsdag klatret BUL til andreplass på tabellen, og med full pott i hengekampene vil klubben bare være to poeng bak serieleder Tromsøstudentene.

– Kan det bli kvalik for tredje året på rad?

– Det er ingen umulighet, men vi holder fortsatt beina godt plantet på jorda. Vi vet hva slags lag vi har og konsenterer oss om oss selv. Det er mange spillere med et stort potensial på dette laget, og vi ønsker først og fremst at talentene våre skal ha en god utvikligsarena. Når det er sagt virker ikke TSI å være noen uoverkommelig oppgave for oss. Vi får ta en kamp av gangen, så ser hvor hvor langt det rekker, kommenterer Slettli.

Han tror det kan bli en spennende vinter og vår med dette laget.

– Hanna Pollen Johansen er en klassespiller med erfaring fra 2. divisjon. 26 scoringer på de to siste kampene taler sitt tydelige språk. Vi har også en god del andre spennende typer, og de utvikler seg hele tiden. Ikke minst har vi tatt store steg i det defensive arbeidet. Det gjør at jeg ser lyst på det som skal skje i 2019, sier BUL-bossen.

Slettli er veldig tilfreds med at de har fått Guri Aarøen inn i trenerteamet i år.

– Guri har fantastisk kompetanse, og spesielt når det kommer til fysisk trening og skadeforebygging. Hun er utrolig flink. I det hele tatt synes jeg at vi har et veldig bra team rundt damelaget denne seosngen, avslutter han.

BUL-damene har en siste kamp før de tar juleferie. Tirsdag 18. desember møter de Tverrelvdalen i Altahallen. Lagets første match i 2019 er nok et lokaloppgjør mot Alta IF. Datoen for matchen er 9. januar.