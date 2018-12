Henter opp ny unggutt

sport

Etter et par frihelger skal Alta IFs håndballherrer i aksjon igjen. På lørdag møter de Bækkelaget 2 i Bækkelagshallen, og søndag er det Haslum IL som er motstander. Dette 2.-divisjonsoppgjøret spilles i Nadderud Arena.

Alta IF må klare seg uten flere sentrale spillere. Kristian Agledahl er ute resten av sesongen med kneskade, mens Niclas Lindholm Andersen, Kristian Karlstrøm og Håkon Lillemoen har andre typer skader som gjør at de er uaktuelle denne helga.

Det gjør at Rune Skaufel og resten av trenerteamet henter opp en ny unggutt. Fra før har 16-åringen Sigve Åkerøy Pettersen fått prøve seg i 2. divisjon.

– Eskil Hove blir ny mann i troppen denne helga. Både han og Sigve er med sørover, forteller Skaufel, som har godt håp om poeng selv om de mangler en del spillere.

– Vi har hatt noen gode treningsuker, og reiser nedover med mål om å overraske lagene vi møter. Andre må ta tak når det oppstår skader, og det forventer jeg at guttene gjør mot Bækkelaget 2 og Haslum IL. Det som er fint med et ungt mannskap er at de er fryktløse og har en stå på-vilje som er vanskelig å bryte ned. Selvtilliten i troppen er fortsatt stor, så får vi se hvordan det slår ut i helgas matcher, avslutter han.