Førjulsløft for atletklubben

Det har vært forholdsvis stille rundt Alta atletklubb de siste årene. Det er svært få konkurranseløftere igjen, noe som gjør at atletklubben sjelden er representert i større stevner. Men det betyr ikke at det er game over for det tradisjonsrike idrettslaget, som nå holder til i bygget i Bukta der lensmannskontoret var i gamle dager.

Har gjort flere grep

Det er Amrita Kaur som er leder i Alta atletklubb. Kaur & co har gjort noen grep for å fornye klubben, og på den måten tiltrekke seg nye medlemmer. Blant annet har de laget en ny logo og endret utseende på klubbklærne.

– Vi hadde lyst til å arrangere et stevne før jul, og da passet det bra å kunne lansere den nye klubblogoen og presentere en for oss svært god sponsoravtale med Hurtigtrykk. Vi tenkte å gjennomføre en liten seremoni der vi tar ned det gamle og får opp det nye. Det blir en fin markering, fastslår Kaur.

Har trent for hardt

Hun skal selv i aksjon på lørdag, og jakter da nye bestenoteringer i alle øvelser. Enkelte av medlemmene har trent i overkant hardt foran dette stevnet, noe som har ført til at de må stå over konkurransen.

– Vi blir nok ikke så voldsomt mange som skal løfte. Både Bjørn Erik Opgård og Daniel Andersen har pådratt seg skader den siste tiden, og førstnevnte er definitivt ute. Daniel skal kanskje prøve seg på benkpress, men står nok over både markløft og knebøy, sier hun.

Gåsland kommer

I tillegg til Kaur, som er eneste løfter på damesiden, skal Vebjørn Askeland, Anders Østlyngen Pettersen og Odd Inge Sandberg konkurrere i dette stevnet. I tillegg får de besøk av en gammel kjenning.

– Geir Gåsland har gitt beskjed om at han kommer. Jeg kjenner ikke så godt til han, men jeg vil tippe at mange styrkeløftentusiaster fra Alta vet godt hvem han er. Det er i tillegg en annen løfter som vurderer å delta, så jeg vil tro at vi blir seks-syv deltakere.

Hun håper publikum kommer.

– Vi tror dette vil bli svært trivelig, og håper at publikum finner veien til Betongveien. Konkurransen starter lørdag klokken 12.00.