Har tatt opp jakten på serieleder TSI

BUL - Alta IF 29-16:

På papiret var det bare ett poeng som skilte BUL og Alta IF foran onsdagens lokalderby i BUL-hallen. Men i dette 3.-divisjonsoppgjøret ble det tidlig klart at lagene fortsatt står et stykke fra hverandre ferdighetsmessig.

Hjemmelaget tok kommandoen fra start og ledet 14-9 til pause. Etter hvilen dro de ytterligere ifra, og oppgjøret endte 29-16 i BULs favør. Etter onsdagens seier klatret Vebjørn Slettlis damer opp til en andreplass på tabellen.

De er seks poeng bak serieleder TSI, men har to kamper til gode på studentlaget fra Tromsø, som på sin side har vunnet sine ni første kamper i år. TSI og BUL har fortsatt ikke møttes denne sesongen.

Hanna Pollen Johansen var BULs dominerende spiller og noterte seg for hele 11 scoringer. Tonje Tauselv 4, Sunniva Hove (4 (1), Emma Cahrtine Lyrek 3, Maja Romsdal 2, Johanne Wøhni Hansen 2, Ulrikke Rye Josefsen 1, Thea Seppola Kristiansen 1 og Ane Kåberg 1 scoret de øvrige målene for bossekopingene.

For Alta IF var det Ingvild Eriksen som var toppscorer med sine fem fulltreffere. Vanessa Delgado Monsen 3, Sunniva Olsen, Helene Boberg Stordalen 2 (1), Maria Brox Fjellheim 1, Ronja Sørensen Vidje 1 og Amanda Brendgen 1 sørget for at det ble totalt 16 nettkjenninger for Alta IF denne kvelden.

Nå er det kun ett oppgjør som gjenstår i 3. divisjon avdeling 2 i 2018. Tirsdag i neste uke møtes Tverrelvdalen og BUL i Altahallen.