Norges skidronning besøker Kautokeino

sport

Norges tidligere skidronning, Marit Bjørgen kommer til Kautokeino onsdag 12. desember.

I Kautokeino skal hun blant annet besøke elevene på grunnskolen. De skal få høre henne fortelle om sin lange skikarriere.

– Deretter blir det Grasrottrenerkurs på samme sted i regi av Kautokeino IL Ski, opplyser Ina Taasaasen, som er kommunikasjonsrådgiver for Norsk Tipping.

Marit Bjørgen er forøvrig Norsk Tippings ambassadør for Grasrottrenerkonseptet, og i den forbindelse er hun med som en av kursholderne på Grasrottrenerkurset i Kautokeino. Grasrottrener er et samarbeid mellom Norges Skiforbund Langrenn og Norsk Tipping, hvor målet er å bidra til en kompetanseheving for grasrota i norsk langrenn.

– Kurset skal være med å skape flere og bedre trenere for barn og ungdom, som kan tilrettelegge for skiaktivitet som gir mestring og gode opplevelser i skisporet, og sørger for at det blir mange, gode og glade skiløpere. Kurset egner seg også godt for barnehageansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte, opplyser Taasaasen.

I tillegg til Bjørgen kommer også Brit Baldishol (utviklingssjef Norges Skiforbund), Preben Stai (Norsk Tipping), Ina Taasaasen (Norsk Tipping) og Morten Nordli fra Mono Media som skal filme det hele.