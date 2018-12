Dette er Alta IFs nye hovedtrener

sport

Det er Alta IF selv som melder dette i en pressemelding.

– Etter en god prosess med mange gode kandidater i bilde har klubben landet på den vi mener passer vår profil best. Bryant Lazaro kommer til oss fra ett år som trener for TIL 2 og nasjonal G19. Før dette har han en periode som assistenttrener i skotsk Premier League med Hearts, her var han assistent til Ian Cathro som i dag er førstelagstrener i Wolverhampton. I 2016-2017 var han i trenerteamet til Sevilla U-21, mens han de fire foregående årene var i ungdomsavdelingen til Levante. Bryant er amerikansk statsborger som har vokst opp i USA, Canada og Argentina, men har også bodd mange år i Spania. Han har pro-lisens trenerutdanning og har gått sin trenerskole i Argentina, men primært i Spania, skriver Alta IF i pressemeldingen.

– Vår vurdering er at dette er en ung og spennende trener som passer vår profil veldig bra. Med sin amerikanske vinnermentalitet og sin utdanning og erfaring fra Spania tror vi det er en god match med den retningen vi før inneværende sesong ønsket å ta spillet vårt. Han har også mye erfaring fra og brennende engasjement for utvikling av unge spillere, noe som er veldig viktig for oss, fortsetter Alta IF.

Skal underholde altaværingene Alta IF er veldig godt fornøyd med trenerløsningen de landet på.

– Jeg er beæret og ser fram til å bli en del av en tradisjonssrik klubb som Alta som ny hovedtrener. De høye ambisjonene til klubbene, passer med mine egne, og jeg ser fram til å starte i jobben og møte alle som er en del av denne institusjonen, sier Bryant Lazaro.