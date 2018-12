– Gir bedre beredskap for alle

sport

Altaposten skriver 10. desember om vurderingen av en fremskutt ambulansebase på Skaidi.

Det er flott at avisen og lederen i Pasientfokus i et leserinnlegg er opptatt av Finnmarkssykehuset og tilbudet vi gir. Men det er ikke riktig at den fremskutte ambulansebasen har sammenheng med debatten om omlasting av pasienter fra Alta, slik det fremgår i artikkelen.

Derimot handler det om å gi alle innbyggerne i Vest-Finnmark en enda bedre beredskap. En fremskutt base på Skaidi vil bedre ambulanseberedskapen for alle de omkringliggende kommunene, fordi vi kan drive møtekjøring med dette knutepunktet som utgangspunkt.

Dermed blir også tidsrommet der lokalsamfunnet har én ambulansebil mindre på grunn av pasienttransport – og dermed lavere beredskap - adskillig kortere. Det gjelder så vel for Måsøy og Nordkapp som Porsanger, Karasjok eller Alta.

Jørgen Nilsen

klinikksjef, prehospitale tjenester,

Finnmarkssykehuset