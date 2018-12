Råsterk borteseier

sport

Bardu - BUL 21-31:

BULs håndballdamer hadde spilt færrest seriekamper av alle 3.-divisjonslagene før søndagens vanskelige bortematch mot Bardu. Men de viste likevel ingen tegn til manglende kamptrening.

Gjestene fra Nordlysbyen tok styringen fra start og ledet 15-10 til pause. I andreomgangen økte BUL-damene avstanden og vant til slutt 31-21. Bakspiller Hanna Pollen Johansen var kampens store spiller med sine 15 nettkjenninger.

– Deilig seier! Endelig klarte vi å krige fra start, og vi spilte en fantastisk forsvarskamp. Hanna Pollen Johansen leverte en sterk kamp med hele 15 scoringer. I tillegg sto Sara Marsdal Abrahamsen som en dronning i mål med mange viktige redninger, skriver BULs håndballdamer på sin Instagram-konto.

De øvrige målene ble scoret av Sunniva Hove 5, Ulrikke Rye Josefsen 4, Maja Romsdal 3, Tonje Tauselv 2 og Ane Kåberg 2.

BUL er på tredjeplass med ti poeng på seks kamper. Serieleder TSI og toer Bardu har henholdsvis tre og to kamper mer spilt enn bossekopingene. Alta IF på fjerdeplass har også spilt seks kamper, og er ett poeng bak rivalene fra Altas vestkant. Disse to lagene møtes i BUL-hallen onsdag i neste uke.

Tverrelvdalen møter for øvrig Tverrelvdalen 2 i Altahallen tirsdag i neste uke.

BULs J18-lag har også spilt kamper denne helga. På lørdag vant de 12-10 over Bardu, mens det søndag ble 18-25-tap mot Tromsø. BUL leder serien med fire poeng på tre kamper. De tre øvrige lagene i avdelingen, Tromsø, Bardu og Alta IF, har bare spilt én kamp hver.