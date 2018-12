Dødssliten Finn Hågen sikret gull til Norge

sport

Finn Hågen Krogh skuffet ikke og leverte varene da han spurtet inn til seier for Norge på stafetten i verdenscupen på Beitostølen søndag ettermiddag. Finn Hågen hadde tatt ut alt og var tydelig dødssliten noen minuter etter målgang.

- Det var tungt. Han gikk på noe jævlig han fyren, sa Krogh til NRK og siktet selvfølgelig til russeren Melnitsjenko.

Finn Hågen innrømmet at det var tungt.

– Jeg sleit det gjorde jeg og var i tvil om jeg skulle klare det, det er man alltid. Man vurderer alltid å gi seg fordi man har det så tungt, men jeg valgte å ta det bakke for bakke og meter for meter, sa Finn Hågen som var svært lettet, men som ikke tok noe for gitt med tanke på videre uttak.