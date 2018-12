Høyt verdsatt av NFF

sport

Tidligere denne uka ble det klart hvilke dommere og assistentdommere som skal i aksjon i de tre øverste herredivisjonene og de to øverste kvinnedivisjonene for sesongen 2019. Altaværingen Tom Egil Olsen var ikke overraskende blant assistentdommerne som fikk fornyet tillit i landets nestøverste divisjon på herresiden. Han gleder seg til å ta fatt på det som blir hans 18. sesong på 1.-divisjonsnivå. Det sier noe om hvor høyt fotballforbundet verdsetter 42-åringens dommerferdigheter.

– Jeg synes fortsatt at det er fantastisk morsomt å dømme, og det er artig at jeg fremdeles blir ansett som god nok til å være assistenttrener i 1. divisjon, sier en ydmyk Tom Egil Olsen til A-sporten.

Over gjennomsnittet

Det er dommerkomiteen i Norges fotballforbund som hvert år utnevner hvilke kampledere og gode hjelpere på linja som de mener er skikket for oppgaven. Noen nye dommere som har imponert i lavere divisjoner kommer til, mens andre må ta et steg ned. Det stilles strenge krav til de sortkledde.

– Mye avhenger av prestasjonene året før. Det er dommerveileder på samtlige matcher, og de gir tilbakemeldinger og karakter etter kampslutt. Nøyaktig hvor høyt jeg ligger på denne lista vet jeg ikke. Men det blir presentert et karaktersnitt for OBOS-ligaen, og jeg er i hvert fall over snittet. Det er jeg godt fornøyd med, smiler han.

Olsen har opparbeidet seg massevis av rutine etter mange år som assistentdommer i 1. divisjon. Faktisk er han blant dem som har aller flest kamper av de som fortsatt er aktive på dette nivået.

Mye reisevirksomhet

– Jeg har et sted mellom 230 og 240 kamper i 1. divisjon. Det er bare tre stykker som har over 200 kamper , så det er lite å utsette på rutinen. De siste to årene har det kommet opp ti nye assistentdommere, så det er tøff kamp om plassene. Man må levere gode prestasjoner hver eneste uke.

Det er ikke helt uproblematisk å bo i Alta når man skal gå på linja i allnorsk 1. divisjon. Men som eier av fotobutikken på Parksenteret går det greit å kombinere de to tingene. Med god hjelp av de andre ansatte, vel og merke.

– Jeg har noen flotte ansatte som stepper inn og gjør jobben de gangene jeg er ute å reiser. Jeg kunne ikke gjort dette uten dem, sier Olsen, som bruker svært mange av helgene i året på denne «hobbyen».

– Har jeg kamper på Østlandet kan jeg som regel reise søndag morgen, og er da tilbake mandag formiddag. Jeg mister de to første timene på jobb, men det lar seg gjøre. Skal jeg til for eksempel Bergen, Ålesund eller Trondheim må jeg ta Widerøe til Tromsø og fly videre derfra på lørdagen. Da blir det en ekstra natt på hotellet, men det er ingen problem. Det er verdt det. Dommermiljøet i Norge er fantastisk, og det gjør at vi trives veldig godt med det vi driver på med, sier 42-åringen.

Trener mye

Heldigvis er desember den roligste måneden for dommerne i Norge. Nå har Olsen nemlig mer enn nok å styre med på jobb. Men han legger inn noen treningsøkter når han kan, og øker dosene på nyåret.

– I denne perioden gjennomfører jeg minst én intervalltrening i uka, og prøver å kjøre to de gangene det er mulig. I tillegg blir det en del styrketrening og toppturer. Jeg tilpasser intensitet og mengde i forhold til konkurransesesongen. Det er viktig å være godt trent for å henge med på det som skjer.

Som tidligere år kommer han også til å være hoveddommer i en del lokale fotballkamper.

– Det er viktig å gjøre begge deler. Man skal ta de samme avgjørelsene som assistent, så det er bra å holde ferdighetene skjerpet til enhver tid. Det er god trening, forteller Olsen, som også deltar på flere samlinger i løpet av året.

– Vi har to årlige samlinger i regi av NFF, der vi blant annet går gjennom regelendringer. I tillegg har Finnmark fotballkrets et par samlinger i året. Sporten utvikler seg hele tiden, og vi må henge med, smiler han avslutningsvis.