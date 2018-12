Gir av hele sitt hjerte

sport

De har nemlig gått til innkjøp av hjertestartere og varmeskap som i disse dager blir montert opp forskjellige steder. IL Frea, Nerskogen IL, Tverrelvdalen IL og Rafsbotn IL er de fire idrettslagene som i løpet av kort tid kan gi sine medlemmer og mosjonister i nærområdet ekstra trygghet. Disse hjertestarterne settes nemlig opp utendørs slik at de til enhver tid vil være tilgjengelig dersom uhellet er ute.

– Da vi bestemte oss for å gjennomføre dette prosjektet sjekket vi hvor det var lett tilgjengelige hjertestartere i Alta. I sentrumsområdet er det flere aktører som har dette på plass, men vi oppdaget at det sto dårligere til i bydelene utenfor. Så da bestemte vi oss for å kjøpe inn hjertestartere og varmeskap til IL Frea, Nerskogen IL, RIL og TIL. Rafsbotn og Tverrelvdalen hadde hjertestartere, men de var plassert innendørs. Så vi ordnet varmeskap til dem slik at også de kan stå utendørs, sier Morten Ek.

– Fantastisk tiltak

Tone og Morten har også montert opp hjertestarter og varmeskap utenfor inngangen til Håndverksgruppen Altas lokaler på Skansen. Denne vil være tilgjengelig for alle som bor i Skajaluft-området. Lege Kenneth Johansen, som representerte IL Frea da A-sporten møtte trioen torsdag formiddag, synes dette er et fantastisk tiltak av Ek-familien.

– Hvis en person får hjertestans teller hvert eneste sekund. Med en hjertestarter i nærheten er sjansene for at denne personen overlever betydelig større. Det er viktig at dette tilbudet gjøres kjent slik at folk vet hvor nærmeste hjertestarter er hvis det skulle skje noe slikt. At vi i IL Frea får plassert en hjertestarter ved fotballbanen er en ekstra trygghet for alle som driver med aktivitet i dette området. Vi har også skole og samfunnshus her, så vi setter veldig stor pris på denne gaven, selv om vi håper at den aldri må tas i bruk, sier Johansen til A-sporten.

Tar alle kostnader

På spørsmål om hvordan denne ideen ble til realitet svarer Tone og Morten følgende:

– Vi fikk et tilbud fra Røde Kors. Vår første tanke var «hvorfor skal vi bruke masse penger på dette?». Men så tenkte vi litt mer, og begynte å sjekke hvordan det sto til i Alta på dette området. Det var da vi fant ut at det manglet hjertestartere stort sett overalt utenfor sentrumskjernen. Vi tok det opp i styret, og alle var enige om at dette var noe vi ønsket å gjøre. Vi synes det er et bedre tiltak enn å kjøpe julegaver til våre forretningsforbindelser, smiler Morten og Tone, som bruker rundt 80.000 kroner på disse gavene. I tillegg tar de kostnaden med å montere opp varmeskapene.

– Tilbakemeldingene fra idrettslagene vi har vært i kontakt med har vært fantastiske. Man blir glad av sånt. Kristian Nergård i Nerskogen IL fortalte at de hadde bestemt seg for å kjøpe hjertestarter, men ennå ikke var kommet så langt. Den de skulle kjøpe var ment å stå innendørs. Nå slipper de den kostnaden, og at den i tillegg plasseres utendørs er jo et mye bedre alternativ. Det hjelper lite med en hjertestarter hvis den er inneløst på et kontor eller lignende, fastslår duoen.

Enkel i bruk

Det beste med disse hjertestarterne er at man ikke trenger et omfattende kurs for å kunne bruke dem.

– Først kan det nevnes at disse varmeskapene utrolig enkle å åpne. Man bare vrir på lokket i pilens retning, så er det bare å hente ut hjertestarteren. Og den er lett å bruke. Man får alt forklart når det skrus på. For oss er det viktig å ufarliggjøre bruken av et slikt apparat. Man må aldri la være å bruke hjertestarteren bare fordi man er redd for at det er for komplisert, sier Tone.

De kommer likevel til å være pådrivere for en enkel gjennomgang av utstyret.

– Veldig få stiller opp på kurs som varer i fire-fem timer. Men kan vi få idrettslagene til å samle folk i sitt nærområde til en enkel gjennomgang er vi kommet langt.

De er ikke redde for at hjertestarterne blir stjålet eller ramponert.

– Røde Kors har bare gode erfaringer med dette. Folk har respekt for hjertestartere og lar dem henge i fred. Også ungdommene har vært eksemplariske på dette området, og vi håper at det fortsetter slik, smiler den gavmilde duoen.