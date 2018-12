Usikker på fremtiden som landslagsspiller

sport

Søndag kronet midtstopperen en ny, god sesong med et nytt cupgull. Det er det tredje siden han kom til Rosenborg i 2012. De siste fire årene har også trønderne, med Reginiussen som en stødig klippe, vunnet fire seriemesterskap. Søndag fikk han beviset på at hans bidrag i Eliteserien sendte ham til topps på NTBs spillerbørs.

– Hvem skulle trodd? Det er utrolig hyggelig på tampen av en lang karriere. Det er fint for en gammel mann at kroppen fungerer så bra at man kan spille alle kampene, sier den ydmyke altaværingen til NTB.

Stabil

Etter en lang karriere med oppturer og nedturer i inn- og utland har Reginiussen slått seg til ro i Rosenborg – og virkelig funnet formen. Forsvarskjempen endte til slutt med 5,9 i snitt på NTB-børsen etter å ha spilt 29 av 30 kamper i Eliteserien.

– Jeg har unngått de dype dalene. Sesongen har vært stabil for min egen del. Jeg er ingen «feinschmecker», så det er heller ingen høye topper. Men av og til trenger du noen som leverer jevnt og stabilt og som du alltid kan stole på. Det er en sånn type spiller jeg gjerne vil være, sier han.

I fjor vant 32-åringen også den offisielle prisen som årets spiller.

Landslagsdilemma

Reginiussen er en av få spillere på landslaget som holder til i hjemlig serie. I fjor begynte han å telle på knappene, men ombestemte seg etter sesongen og valgte å fortsette å være en del av spillergruppen til landslagssjef Lars Lagerbäck. I år igjen er det de samme faktorene som spiller inn.

– Det er klart at man alltid vurderer hvor lenge man skal holde på. Det er mye positivitet rundt landslaget som er artig å være med på. Det er dyktige folk og en fin gjeng. Lysten til å være med er der, men så er det en total som vurderes med familiesituasjonen, utdanning og klubbfotball, forklarer forsvarsspilleren med 26 landskamper og tre mål.

Til våren er Reginiussen ferdig med det andre av totalt tre år på veien mot en bachelorgrad i fysioterapi. Med kone og to barn på hjemmebane i tillegg blir det vanskeligere for Reginiussen å være så mye på bortebane.

– Tiden vil vise

– Det blir noen reisedøgn i løpet av et år. Men så lenge alt går på skinner, kroppen fungerer og jeg føler meg i form, er det inspirerende å være med.

Med EM-kvalifiseringen neste år er det duket for flere spennende oppgjør mot blant andre Spania og Sverige.

– Det er en spennende tid som kommer, så får man se om det blir med eller uten meg. Det vil tiden vise, sier Reginiussen.