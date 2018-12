Kapret årets første poeng

sport

Tverrelvdalen IL har vært tøffe nok til å stille med to damelag i 3. divisjon kvinner denne sesongen, og førstelaget har klart seg veldig bra innledningsvis. Denne helga tok de sin fjerde seier for året, noe som gjør at TIL er på sjetteplass på tabellen.

Tverrelvdalen 2 har ikke hatt like mye å juble for, men på lørdag noterte de seg for sesongens første poeng da de klarte uavgjort 17-17 borte mot TSIs tredjelag. Lisa Charlotte Bakken, Therese Arnesen og May Kristine Vars scoret til sammen 11 ganger i dette oppgjøret.

I helgas to øvrige kamper fikk TIL 2 det tøffere. Mot TSI 2 tapte de 16-21, mens det søndag ble et ganske heftig 10-36-tap for TSI. Det skal nevnes at TSI er soleklar serieleder i 3. divisjon med full pott på sine ni første kamper. Lisa Charlotte Bakken og Hege Kristine Nilsen var TIL 2s mestscorende spillere med fire mål hver i sistnevnte kamp. Bakken scoret også fire ganger i oppgjøret mot TSI 2. Det samme gjorde May Kristine Vars.

Tverrelvdalens førstelag slo TSIs tredjelag 28-14 på søndag. Dette var som nevnt lagets fjerde triumf i år. Anja Hætta scoret hele ni ganger for TIL i dette oppgjøret. Laget fra Altas østkant tapte 19-30 mot TSI og 15-21 mot TSI 2. Kathrine Suhr var toppscorer mot TSI med fire mål, mens Anja Hætta var best mot TSI 2 med seks fulltreffere.