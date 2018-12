Får sjansen i Tyskland

sport

Norges skiforbund ga tirsdag grønt lys til Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Ingebjørg Bråten, som alle gjorde sine saker bra under Lillehammer-trippelen sist helg.

– Etter en god start på WC-sesongen på Lillehammer, reiser vi med den sterkeste kvartetten Norge har hatt på kvinnesiden i hopp. Ingebjørg imponerte oss alle med stabilt god skihopping gjennom hele helgen, og har virkelig fortjent plassen på WC-laget til Neustadt, sier landslagssjef Christian Meyer til skiforbundets nettside.

Bråten satte karrierebeste med 17. plass på Lillehammer søndag. I åpningsrennet ble hun nummer 27.

Maren Lundby knivet lenge om sammenlagtseieren i Lillehammer-trippelen, men fikk en nedtur i søndagens renn (22. plass). Alta IFs Anna Odine Strøm vartet opp med jevnt god hopping alle dager, og ble nummer 10, 11 og 12 disse dagene. Hun er på 12. plass i verdenscupen sammenlagt foran kommende helgs konkurranse i Tyskland.

– Ikke glem at Maren fikk en strålende start på sesongen med to topplasseringer før bommen i storbakken, noe som setter henne i en god angrepsposisjon for det som skal skje videre i sesongen, sier Meyer videre.

Hoppjentene har kvalik lørdag og renn søndag.