Alta IF-damene ble finnmarksmester

sport

Lørdag og søndag ble det arrangert finnmarksmesterskap i futsal for menn og kvinner.

Alta IF viste seg som det sterkeste damelaget, og møtte Porsanger i finalen. Her vant de 2-1 og sørget for at gullmedaljene ble igjen i Nordlysbyen. Kautokeino og Tverrelvdalen møttes til plasseringskamp, og Tverrelvdalen tok tredjeplassen i mesterskapet med 5-4-seier på straffesparkkonkurranse.

I herreklassen var det Varanger som viste seg som det sterkeste laget. De slo Alta IF 3-0 i semifinalen, og fulgte opp med 4-3-seier over Honningsvåg Turn i finalen. Her måtte det ekstraomganger til for å skille lagene. Alta IF ble nummer tre i herreklassen.