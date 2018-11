Tilbake i toppen

sport

Etter å ha staket inn til 4. plass på prologen på Lillehammer, beholdt han energien og kraften i skyvene og gikk inn til en flott 5. plass i finalen.

Etter en svært vanskelig forrige sesong, der det meste gikk galt, har Krogh justert treningsopplegget og er nå tilbake på sprint-landslaget. Det ga umiddelbart en positiv effekt under verdenscupsprinten på Lillehammer.

5. plassen er en fin pekepinn på at formen er i anmarsj og at satsingen i år er mer riktig for dalingen enn for et år siden.

Italierneren Federico Pellegrino vant som han ville, med Emil Iversen på 2. plass. Alex Harvey ble nummer tre, mens Sindre Bjørnstad Skaar tok 4. plassen med Finn-Hågen Krogh like bak.

* Johannes Høsflot Klæbo lekte seg frem til semifinalen. Der var det imidlertid bom stopp etter at Calle Halvarsson gikk på stavens hans, som knakk og ødela sjansene for finaleplass.