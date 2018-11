Mister hele sesongen

sport

Det var den svært nedslående beskjeden Alta IF-spilleren fikk etter å ha blitt nærmere undersøkt av fysioterapeut Trond Reginiussen tidligere denne uka.

– Indre leddbånd og menisk er ødelagt, og mest sannsynlig er også korsbåndet revet av. Vi fryktet det verste etter den voldsomme smellen han fikk mot Bravo og fikk dessverre rett. Det er kjempetrasig at sesongen hans ender på denne måten, sier en nedslått Alta IF-trener Rune Skaufel til A-sporten.

MR-undersøkelse i neste uke

– Jeg skulle egentlig til MR-undersøkelse i Tromsø, men kneet var så hovent at vi måtte utsette det. Så jeg dro i stedet til Manuell Terapi, der Trond Reginiussen sjekket skaden. Han fant ut at leddbånd og menisken var gåen. Selv etter å ha tappet 30 milliliter blod kunne han ikke med sikkerhet si hvordan det sto til med resten, men det er stor sannsynlighet for at enten fremre eller bakre korsbård er revet av. Da kan det fort ta et år før man er tilbake igjen, forteller Kristian Agledahl, som i neste uke blir MR-undersøkt ved UNN i Tromsø.

– Da får jeg en endelig bekreftelse på hvor ille det er. Men sesongen er uansett over for min del, fastslår den erfarne bakspilleren.

Få rutinerte spillere igjen

Flere sentrale spillere sa takk for seg etter fjorårssesongen. Stallen består nå stort sett av unggutter etter at Alta IF og BUL startet det gode samarbeidet som har fungert strålende så langt. De eneste rutinerte spillerne som var med da sesongen startet var målvaktsduoen Erlend Vikdal og Øivind Schmidt Holst, samt Kristian Agledahl og Tom Harald Granshagen. For kort tid siden måtte Vikdal gi seg, og da steppet like rutinerte Jan Nikolaisen inn som andrekeeper. Men Agledahl vil etterlate et tomrom som blir vanskeligere å fylle.

– Først og fremst er dette forferdelig kjedelig for Kristian, både som person og håndballspiller. Det var en skikkelig trøkk i ansiktet. Etter mange år i eliteserien og 1. divisjon hadde han endelig kommet tilbake til Alta for å bidra for moderklubben, og så skjer dette. Vi mister en solid, rutinert spiller som har tilført gruppa mye bra, forteller hovedtreneren, som håper at 30-åringen kan bidra på andre måter. I oppgjøret mot Nordstrand tok han plass på benken da Skaufel var bortreist.

– Jeg har ikke pratet med Kristian om dette, men vi håper at han har lyst til å bidra på andre måter. Det får vi snakke nærmere om etter at den nedslående beskjeden har sunket inn, kommenterer Skaufel.

Karrierepunktum?

Agledahl bidrar gjerne i teamet rundt laget mens han er skadet. Det store spørsmålet er om han noen gang kommer tilbake for fullt på håndballbanen.

– Det er aldri beleilig å bli skadet, uansett hvor gammel man er. Men man får dessverre ikke gjort noe med det. Om jeg kommer tilbake etter dette er for tidlig å si. Jeg håper selvsagt at kneet blir bra igjen, men vet at jeg har mye arbeid foran meg. Jeg fryktet en alvorlig skade, men håpet og krysset fingrene for at det «bare» var et leddbånd som var ødelagt. Så jeg må nesten få det endelige svaret fra UNN før jeg begynner å tenke på veien videre.

Agledahl synes det er kjedelig at han må følge resten av sesongen fra sidelinja.

– Stemningen og entusiasmen i laget er god, og det er skikkelig trøkk i hallen igjen. Jeg kom hjem for å spille håndball, og da er det selvsagt kjedelig at dette skjer. Men jeg skal i hvert fall hjelpe til hvis de trenger meg, avslutter han.