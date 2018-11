– Kan utfordre de beste på en god dag

sport

– Vi har et veldig ungt lag, så prestasjonene vil variere en del. Det er helt naturlig. Men det ungdommelige pågangsmotet i spillergruppa er skyhøyt, og for dem er ingenting umulig. Det er inspirerende å se at vi kan utfordre de beste lagene på en god dag, sier Øivind Schmidt Holst til A-sporten dagen etter 26-34-tapet mot Nordstrand.

To svake perioder

Å være håndballkeeper kan være ensomt, spesielt når lagkameratene står igjen på motsatt banehalvdel og motstanderen får fritt leide i kontringsfasen. Det skjedde ganske ofte i søndagens kamp.

Slapp unna med æren i behold Alta IFs håndballherrer fikk seg en skikkelig leksjon mot Nordstrand.

Topplaget fra Oslo utnyttet feil fra hjemmelaget og satte fart mot Øivind Schmidt Holst, som var Alta IFs tapre sisteskanse i oppgjøret. Han reddet mange skudd, men hadde en nærmest umulig oppgave de gangene Nordstrand snappet ballen og kom alene med keeper.

– Denne kampen tapte vi fordi vi fikk for mange kontringer imot oss. I etablert forsvar synes jeg at vi klarte oss fint. Da fikk jeg bra hjelp fra forsvarsspillerne som styrte avslutningene dit jeg ønsket, og vi pakket inn strekspilleren deres på en god måte. Den delen løste vi fortreffelig, sier Schmidt Holst.

To nye år for Mona Mona Kvivesen ble gjenvalgt som styremedlem i Region Nord.

– Dessverre hadde vi to veldig svake perioder som ble helt avgjørende for kamputfallet. Tidlig i oppgjøret gjorde vi for mange feil offensivt, og bommet også på noen sjanser som vi absolutt burde satt. Dermed fikk Nordstrand sjansen på kontringer. De første ti minuttene etter pause skjedde det samme. Da punkterte de kampen.

– Hva tenkte du da målene rant inn i starten av andreomgangen?

– Jeg må innrømme at jeg fryktet en skikkelig smell. Akkurat der og da så det virkelig stygt ut. Heldigvis klarte vi å ta oss selv i nakken og fullføre på en ordentlig måte.

Vanskelige bortekamper

Han hadde håpet at Alta-guttene kunne gi Nordstrand tøffere kamp om poengene enn tilfellet var.

– Vi tapte bare med ett mål hjemme mot Fjellhammer, som fortsatt ikke har avgitt et eneste poeng. Fjellhammer slo Nordstrand med ti mål da de møttes i oktober, og det var på bortebane. Så jeg hadde et håp om at vi kunne ta dem. Men vi kan ikke gjøre så mange tekniske feil hvis vi skal ha noen som helst sjanse til å matche de beste lagene i divisjonen, sier den rutinerte målvakten, som stort sett har unggutter foran seg.

Alta IF har to kamper igjen før nyttår. De møter Bækkelaget 2 og Haslum IL på bortebane 15.- og 16. desember.