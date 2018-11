sport

– Vi har 16 påmeldte lag og er veldig godt fornøyde med det. Målet med denne turneringen er å få i gang bedriftsfotballen i Nordlysbyen igjen, kommenterer Jan Arild Hansen i bedriftsidretten i Troms og Finnmark.

– Dette er bare starten. Vi ønsker å få til seriespill og flere faste turneringer. Denne gangen er det i utgangspunktet bare herrelag som deltar, men fire av bedriftene ønsket å stille med mixlag, så vi har åpnet for det. De spiller mot herrene nå på lørdag. På sikt ordner vi mer enn gjerne egne dame- og mixklasser, forteller Hansen.

Ønsker ikke topping av lag

Han understreker at lørdagens bedriftsturnering er et lavterskeltilbud, der det viktigste er at ansatte i de aktuelle bedriftene får muligheten til å ha det gøy sammen også utenfor arbeidstiden. Femmerfotball er dessuten en fin aktivitet der man ikke trenger å ha spilt så mye tidligere for å kunne være med.

– Vi ønsker at dette skal være et positivt tilbud for bedriftene i Alta, og at fokuset først og fremst skal være å ha det artig. Vi ønsker ikke at det blir hentet inn spillere utenfra for å toppe laget. Da forsvinner litt av poenget, fastslår Hansen.

Turneringen starter med innledende kamper på formiddagen, og så blir det sluttspill utover dagen.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang, avslutter han.